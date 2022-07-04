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Beşiktaş'a veda eden Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu

#Beşiktaş#Larin#Club Brugge
Beşiktaşa veda eden Cyle Larinin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu.

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Beşiktaş 'la sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu.

2020-2021 sezonun gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılar'ın ligi ve kupayı kazanmasında büyük etkisi olan Cyle Larin, takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın yeni anlaşma imzalamadığı Cyle Larin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Cyle Larin mesajında, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Club Brugge ile anlaştı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Kanadalı golcü Cyle Larin, Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştı. Tigres ve Olympiakos'unda istediği Larin, Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması sebebiyle tercihini Brugge'den yana kullandı.

Kanadalı oyuncu 2019-2020 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirmişti. 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla 109 müsabakaya çıktı. Cyle Larin bu süreçte 39 gol ve 9 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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#Beşiktaş#Larin#Club Brugge

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