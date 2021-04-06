Beşiktaş'a transferi olmamıştı! Mandzukic şaşkınlığı...

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde gündeme gelen Mario Mandzukic, son anda Milan'ın devreye girmesiyle birlikte İtalyan ekibine transfer olmuştu. Sergen Yalçın da Hırvat golcüyü istediklerini açık bir şekilde dile getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

34 yaşında Milan'a transfer olan golcü futbolcu, İtalya'da aradığını hiç bulamadı. Bu sezon sakatlık sorunlarıyla da uğraşan ve kadroya girmekte zorlanan Hırvat forvet, Serie A'da sadece 4 maça çıkabilirken 76 dakika sahada kalabildi ve gol katkısında bulunamadı.

SEZON SONU SERBEST

İtalyan basınının haberine göre Milan, Mario Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayacak ve tecrübeli golcü sezon sonunda serbest kalacak. Milan'ın beklentileri karşılayamayan Mario Mandzukic için yola devam etmeme kararı aldığı belirtilirken sakatlık sorunlarının bu kararda etkisi büyük oldu.

Milan formasıyla son maçına 18 Şubat tarihinde çıkan Mario Mandzukic, takımının son 10 maçında sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Mandzukic'in sahalara ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...