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Beşiktaş'a transferde mutlu son: İşte Ndidi'nin İstanbul'a geliş tarihi!

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#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City
Beşiktaşa transferde mutlu son: İşte Ndidinin İstanbula geliş tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 20:40

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Leicester City'den Wilfred Ndidi, imza için İstanbul'a geliyor.

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Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya gönderen Beşiktaş, orta sahayı Leicester City'den Wilfred Ndidi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Nijeryalı futbolcu, siyah - beyazlılar için İstanbul'a geliyor.

28 yaşındaki futbolcunun sabaha karşı 05.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Ndidi, İstanbul'a inmesinin ardından yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

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LEICESTER KARİYERİ

2016/17 sezonunun bu yana İngiliz ekibinin formasını terleten Ndidi, geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı ve 18 gol - 22 asistlik skor katkısı üretti.

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#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City

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