Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklif reddedildi

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Stoper rotasyonuna sol ayaklı bir savunmacı ekleyen Beşiktaş, kısa süre önce Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon euroluk resmi teklifte bulunmuştu.

Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Globo'nun haberine göre; Flamengo, Beşiktaş'a resmi bir yanıt göndererek yapılan teklifi reddettiklerini bildirdi.

JARDIM'İN VAZGEÇMEZİLMEZİ

Kırmızı-siyahlı kulübün önceliğinin teknik direktör Leonardo Jardim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncuları kaybetmemek ve kadro omurgasını korumak olduğu belirtilirken Leo Pereira'nın da savunmada tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alıyor olması nedeniyle gönderilmesinin düşünülmediği ifade edildi.

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MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK VE SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Flamengo yönetiminin 3 yıldır aynı ücreti kazanan 30 yaşındaki savunmacının maaşında iyileştirmeye gitmeyi ve 1.5 yıl kalan sözleşmesinin süresini uzatmayı gündemine aldığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Ocak 2020'de 7 milyon Euro karşılığında Athletico Paranaense'den transfer edilen Leo Pereira, Flamengo'da geçirdiği 6.5 yılda 306 maça çıktı ve 19 gol - 6 asist üretti. Pereira ayrıca bu maçlarda 55 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.