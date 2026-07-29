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Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklif reddedildi

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Leo Pereira
Beşiktaşa transferde kötü haber Teklif reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 09:38

Beşiktaş'ın resmi transfer teklifinde bulunduğu Brezilyalı stoper Leo Pereira için kulübü Flamengo'dan olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar...

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Stoper rotasyonuna sol ayaklı bir savunmacı ekleyen Beşiktaş, kısa süre önce Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon euroluk resmi teklifte bulunmuştu.

Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Globo'nun haberine göre; Flamengo, Beşiktaş'a resmi bir yanıt göndererek yapılan teklifi reddettiklerini bildirdi.

Beşiktaşa transferde kötü haber Teklif reddedildi

JARDIM'İN VAZGEÇMEZİLMEZİ

Kırmızı-siyahlı kulübün önceliğinin teknik direktör Leonardo Jardim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncuları kaybetmemek ve kadro omurgasını korumak olduğu belirtilirken Leo Pereira'nın da savunmada tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alıyor olması nedeniyle gönderilmesinin düşünülmediği ifade edildi.

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Beşiktaşa transferde kötü haber Teklif reddedildi

MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK VE SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Flamengo yönetiminin 3 yıldır aynı ücreti kazanan 30 yaşındaki savunmacının maaşında iyileştirmeye gitmeyi ve 1.5 yıl kalan sözleşmesinin süresini uzatmayı gündemine aldığı kaydedildi.

Beşiktaşa transferde kötü haber Teklif reddedildi

PERFORMANSI

Ocak 2020'de 7 milyon Euro karşılığında Athletico Paranaense'den transfer edilen Leo Pereira, Flamengo'da geçirdiği 6.5 yılda 306 maça çıktı ve 19 gol - 6 asist üretti. Pereira ayrıca bu maçlarda 55 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.

Beşiktaşa transferde kötü haber Teklif reddedildi

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Leo Pereira

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