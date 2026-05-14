Beşiktaş'a transferde kötü haber! Fransız devi devreye girdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 12:08

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği genç Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın transferi için Fransız devi PSG devreye girdi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna büyük çaplı bir revizyona gidecek olan Beşiktaş'ta orta saha bölgesine en az 2 transfer yapılması planlanıyor.

Bir süredir bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ı takibe almıştı.

L'Equipe'in haberine göre; Haftalardır Kislyak'ı takip eden Beşiktaş gözlemcileri, genç oyuncunun performansından oldukça etkilenmiş durumda.

PSG DE DEVREYE GİRDİ

Haberde yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için isteyen PSG'nin de Kislyak'ı gündemine aldığı, hatta Fransız devinin gözlemci ekibinin henüz 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu izledikten sonra 'hayran kaldığı' ve potansiyelini 'çok yüksek' olarak değerlendirdiği belirtildi.

Paris yönetiminin rekabet daha fazla kızışıp fiyat fırlamadan önce müzakereleri hızlandırarak genç orta sahayı bir an önce kadrosuna katmayı hedeflediği ifade ediliyor.

41 MAÇTA 16 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Alt yapısından yetiştiği CSKA Moskova'da bu sezon 41 maça çıkan Kislyak, 8 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kislyak'ın kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

