Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'nun yanına lider karakterli deneyimli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Fransa Ligue 1'de sezonun flaş takımlarından Lens'te forma giyen Malang Sarr'ı gündemine almıştı.

Kulübüyle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Fransız stoperden siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Suudi gazeteci Ahmed Ragab'ın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselmeye hazırlanan Al-Diriyah, yıllık 8 milyon dolar maaş ve 2 milyon dolarlık imza parası karşılığında Malang Sarr ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda bedelsiz olarak Al-Diriyah'a transfer olacak.

PERFORMANSI

Kariyerinde OGC Nice, Chelsea, Porto ve Monaco gibi önemli kulüplerin formalarını terleten Sarr, bu sezon RC Lens formasıyla 31 lig ve 5 de Fransa Kupası olmak üzere toplamda 36 maça çıktı.

32 maçta topladığı 67 puanla, 70 puanlı lider PSG'nin ardından ikinci sırada yer alan RC Lens, bu sezon PSG'nin ardından ligin en az gol yiyen 2. takımı ve Sarr bu başarıda büyük pay sahibi.