Beşiktaş'a transfer olan Bilal Ceylan Eskişehirspor'a veda etti

Eskişehir Alt Yapı Derneği’nden yetişen Bilal Ceylan'ın Eskişehirspor'a değer ve katkı sağlayarak Beşiktaş'a transfer olmasının gururu ve heyecanının yaşandığının belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1999 yılında kaptan İsmail Arca'nın önderliğinde efsane futbolcuların imece usulü ile kurduğu Eskişehir Alt Yapı Derneği Eskişehir sporuna ve Eskişehirspor'a başarılı bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Eskişehir Alt Yapı Derneğimize 7 yaşında gelen ve bir çok yaş gruplarında mücadele eden evladımız Bilal'in yuvadan uçmasının üzüntüsünü, Türk futboluna ve Milli takıma uzun yıllar vereceği hizmet nedeniyle de gururunu yaşıyoruz. Yolun açık olsun evlat!

Son dönemde Alper Potuk, Hasan Hüseyin Acar, Fırat Can Üzüm, Milli futbolcularımız Buğra Çağlayan, Furkan Balaban gibi yüzlerce futbolcu yetiştirmeye devam edeceğiz.”

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