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Beşiktaş'a transfer! Hem stoper, hem sol bek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Johan Vasquez
Beşiktaşa transfer Hem stoper, hem sol bek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 08:15

Beşiktaş, ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği ismi belirledi.

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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde son haftalarda beklentilerin altında bir dönem geçiren Beşiktaş ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başladı.

Beşiktaşa transfer Hem stoper, hem sol bek

STOPER HATTINA TAKVİYE

Beşiktaş, son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntıların ardından ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetimin, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da forma giyen Johan Vasquez’i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Özellikle son dönemde savunmada yapılan hatalar, bardağı taşıran son damla oldu.

Beşiktaşa transfer Hem stoper, hem sol bek

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SiyahBeyazlı ekibin; Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşısında ikişer gol yemesi üzerine yönetimin stoper transferine ağırlık verdiği belirtildi.

Beşiktaşa transfer Hem stoper, hem sol bek

Gelen haberlere göre, Serdal Adalı yönetimi Genoa’nın kaptanlığını üstlenen 28 yaşındaki Meksikalı savunmacıyı yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın ocak ayında İtalyan kulübüyle temasa geçmesi beklenirken Vasquez’in mevcut sözleşmesinin Haziran 2028’de sona ermesinin beklendiği öğrenildi.

Beşiktaşa transfer Hem stoper, hem sol bek

SOL BEK DE OYNUYOR

Meksika Milli Takımı’nda da görev yapan Vasquez, bu sezon Serie A’da 9, İtalya Kupası’nda 2 karşılaşmada oynadı. Toplam 891 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bir gol ve bir asistlik katkı verdi. Oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro olarak gösterildi. Sol ayağını kullanan Vasquez, stoper dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki müdahaleleriyle öne çıkan futbolcu için henüz resmî bir transfer açıklaması yapılmadı.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Johan Vasquez

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