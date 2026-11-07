Beşiktaş'a transfer! Hem stoper, hem sol bek

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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde son haftalarda beklentilerin altında bir dönem geçiren Beşiktaş ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başladı.

STOPER HATTINA TAKVİYE

Beşiktaş, son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntıların ardından ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetimin, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da forma giyen Johan Vasquez’i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Özellikle son dönemde savunmada yapılan hatalar, bardağı taşıran son damla oldu.

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SiyahBeyazlı ekibin; Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşısında ikişer gol yemesi üzerine yönetimin stoper transferine ağırlık verdiği belirtildi.

Gelen haberlere göre, Serdal Adalı yönetimi Genoa’nın kaptanlığını üstlenen 28 yaşındaki Meksikalı savunmacıyı yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın ocak ayında İtalyan kulübüyle temasa geçmesi beklenirken Vasquez’in mevcut sözleşmesinin Haziran 2028’de sona ermesinin beklendiği öğrenildi.

SOL BEK DE OYNUYOR

Meksika Milli Takımı’nda da görev yapan Vasquez, bu sezon Serie A’da 9, İtalya Kupası’nda 2 karşılaşmada oynadı. Toplam 891 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bir gol ve bir asistlik katkı verdi. Oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro olarak gösterildi. Sol ayağını kullanan Vasquez, stoper dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki müdahaleleriyle öne çıkan futbolcu için henüz resmî bir transfer açıklaması yapılmadı.