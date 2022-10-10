Beşiktaş’a Trabzonspor maçı öncesi Saiss ile Emrecan'dan kötü haber!

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Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması öncesi kötü haber. Giresunspor deplasmanında sakatlanan Roamin Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın hafta sonu bordo mavili takım ile oynanacak kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacakları öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Giresunspor maçında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen Saiss’in MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Emrecan’ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.”