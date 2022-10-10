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Beşiktaş’a Trabzonspor maçı öncesi Saiss ile Emrecan'dan kötü haber!

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#Beşiktaş#Saiss#Emrecan Uzunhan
Beşiktaş’a Trabzonspor maçı öncesi Saiss ile Emrecandan kötü haber
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan iki futbolcudan kötü haber. Beşiktaş Kulübü’nde yapılan açıklamada, sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem olan Saiss ile sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Emrecan’ın tedavisine başlandığı belirtildi.

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Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması öncesi kötü haber. Giresunspor deplasmanında sakatlanan Roamin Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın hafta sonu bordo mavili takım ile oynanacak kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacakları öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Giresunspor maçında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen Saiss’in MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Emrecan’ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.”

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#Beşiktaş#Saiss#Emrecan Uzunhan

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