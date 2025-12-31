×
Beşiktaş'a Svensson müjdesi! Talip çıktı

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 15:55

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Norveçli sağ bek Jonas Svensson için eski takımı devreye girdi.

Beşiktaş'ta ligde oynadığı son 8 maçta süre alamayan ve takımda düşünülmediği kendisine iletilen Jonas Svensson'un ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor.

Adresseavisen gazetesinin haberine göre; Rosenborg, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Jonas Svensson'u takıma döndürmek istiyor.

Ailesiyle birlikte Trondheim'da bir ev satın alan 32 yaşındaki savunmacının da alt yapısından yetiştiği Rosenborg'a dönmek istediği ve bu uğurda maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Rosenborg formasıyla 6 sezonda 229 maça çıkıp 18 gol - 38 asist üreten Svensson, Ocak 2017 Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Türkiye'de 2,5 yıl Adana Demirspor formasıyla mücadele eden Svensson, Ocak 2024'te bedelsiz transfer olduğu Beşiktaş'ta 71 maça çıktı ve 1 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

