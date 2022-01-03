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Beşiktaş'a Süper Kupa öncesi kötü haber! 5 isim kadrodan çıkarıldı...

#Beşiktaş#Süper Kupa#Sakatlık
Beşiktaşa Süper Kupa öncesi kötü haber 5 isim kadrodan çıkarıldı...

Süper Kupa'da Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcu, üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile Süper Kupa mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcu üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü’nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.

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#Beşiktaş#Süper Kupa#Sakatlık

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