Beşiktaş'a Solskjaer'den 3 sihirli dokunuş!

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Beşiktaş kariyerine 4-1’lik Athletic Bilbao galibiyetiyle başlayan, Antalyaspor beraberliği ve Twente yenilgisi ile tatsız bir alışma süreci geçiren Ole Gunnar Solskjaer istediği futbolu takımına oynatmaya başladı. Öyle ki kupada Kırklarelispor, ligde de Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor’u yenen Beşiktaş toplamda 4, ligde 3 maçlık seri yakaladı. Üst üste alınan kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan saha içi ve saha dışı sorunlarla boğuşan Beşiktaş’a Solskjaer’le adeta bahar gelirken camiada keyifler yeniden yerine geldi. Peki Norveçli teknik adamla neler değişti, bir bakalım:

KÜSKÜN OYUNCULARI TAKIMA KAZANDIRDI

Solskjaer öncelikle takımdaki her oyuncudan verim almaya çalıştı, küskün futbolcuların adeta kalbine dokundu. Bir ara kendisine takım bulması istenen Chamberlain ilk 11’in önemli bir ismi oldu. Joao Mario Norveçli teknik adamın sisteminde tam randımanla oynamaya başladı. Gitmesi gündemde olan Masuaku da son dönemde çıkışa geçti.

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BEŞİKTAŞ ARTIK DAHA KOMPAKT OYNUYOR

Norveçli çalıştırıcı döneminde kaleci Mert Günok’un uzun pas sayısı çarpıcı şekilde düştü. Solskjaer öncesi son 3 maçta uzun top ortalaması 26 olan milli kalecinin Sivas, Trabzon ve Eyüp maçlarındaki ortalaması 11’de kaldı. Orta saha oyuncularının da uzun top sayısı düştü, takım daha kompakt oynamaya başladı, oynanan mesafeler kısaldı.

TOP KAYIPLARI ÖNEMLİ BİR MİKTARDA AZALDI

Solskjaer Beşiktaş, uzun toplarla hücum yönünü çevirme yetisine de sahip oldu. Siyah beyazlı teknik adam bu konuda Joao Mario’dan büyük verim aldı. Musrati’nin gidişi sonrası Gedson’un yanına Chamberlain monte edildi. Bu sayede Beşiktaş’ın merkez orta sahası daha hızlı oynamaya, takımı daha hızlı çıkarmaya başladı. Ayrıca geriden çıkarken yapılan top kayıplarının da önünde geçildi.