Beşiktaş'a Samsunspor galibiyeti sonrası hem uyarı hem övgü! 'Karakter koydu, acilen dönmeli'

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Samsunspor'a attığı golle Süper Lig kariyerinde 33 farklı rakibi karşısında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı (32) geride bırakarak Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana en fazla takımın filelerini havalandıran oyuncu oldu.

11 YIL SONRA OYNANDI

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Ligde en son 2011-2012 sezonunda karşı karşıya gelmişti. O sezon Samsun'da oynanan maç 1-1 berabere sona ermiş, İstanbul'daki karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı. İki takım Süper Ligde 11 yıl sonra karşılaştı.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay: Oyunculara öz güven geldi Haberi görüntüle

10 EKSİK VARDI

Beşiktaş'ta sakat olan Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jean Onana, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile cezalı Ante Rebic'i kadroya alınmadı.

Haberin Devamı

Çalımbay, Samsunspor maçına şu 11’le çıktı: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Alexander Chamberlain, Jackson Muleka, Cenk Tosun.

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Samsun'daki galibiyetini değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: İKİNCİ YARIDA KARAKTER KOYDULAR

Bu kadar eksik bir kadroyla deplasmanda Samsun gibi diri ve mücadeleci bir takımı yenmek değerli. Beşiktaş, 10 eksikle gittiği Samsun deplasmanında iyi futbol mu oynadı? Hayır. Ama özellikle 2’nci yarıda gereken kazanma kararlılığını ortaya koydu. İlk yarıda özellikle hücumda etkisiz olan Beşiktaş’ta Jackson Muleka santrfor, Cenk Tosun ile Onur Bulut da kanat forvet olarak görev yapınca ortaya ciddi bir tıkanıklık çıktı.

COLLEY-MERT OLMASA

Rıza Çalımbay, 2’nci yarıda Onur’u oyundan alıp santrfora Vincent Aboubakar’ı sürünce Beşiktaş, Samsunspor’u zorlamaya başladı. Ancak dün savunmada Omar Colley ve kalede Mert Günok iyi oynamasa Beşiktaş, Samsun’dan bırakın galibiyet ile dönmeyi puan dahi alamazdı. 3 net gollük kurtarış yapan Mert ve Valentin Rosier’in çizgiden çıkarttığı top Beşiktaş’ı ayakta tuttu.

Haberin Devamı

SAMSUNSPOR 1 PUANI HAK ETTi

Bu kadar eksik bir kadroyla deplasmanda Samsunspor gibi diri ve mücadeleci bir takımı yenmek Beşiktaş açısından değerli. O yüzden oynanan futbolu eleştirmek de haksızlık olur. Sakatların dönmesiyle Rıza Hoca’nın eli daha güçlenecek ve oyun içi hamle şansları artacaktır. Dün Demir Ege Tıknaz girdikten sonra Gedson Fernandes daha ofansif bir role büründü ve etkinliği arttı. Samsunspor ise dün en azından 1 puanı hak ettiği bir maçta gösterdiği yoğun mücadele gücünün karşılığını alamadı.

FIRAT AYDINUS: ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Düşme potasında olan ve kötü gidişatı bertaraf etmek isteyen takımların büyük takımlar ile oynadığı bu tür maçlar genelde olduğu gibi Samsun için de çıkış mücadelesiydi. Gelecek yönetimin devam kararı da kendisine moral olan Rıza Çalımbay da Beşiktaş ile ikinci sınavındaydı. Ancak ilk yarı itibari ile etkisiz bir Beşiktaş gördük. Samsunspor daha üstün bir oyun sergiledi. Özellikle Beşiktaş’ın golünden sonra sağanak yağmur ile birlikte Beşiktaş’ın üstüne gelen Samsunspor jeneriklik bir gol atan Mouandilmadji ile skoru eşitledi.. Gök yarılıp yağmurun şiddetinin arttığı anlarda hareketli ve biraz mücadele dolu bir ilk yarı izledik. İlk 45 dakika bittiğinde en göze batan istatistik ise bu kaygan zeminde ve mücadele içerisinde olan oyunda Beşiktaş’ın ilk yarı boyunca sadece iki faul yapmış olmasıydı. Beşiktaş’ın

Haberin Devamı

2. YARIDA HAREKETLENDi

İkinci 45 dakika hastalığı ve sakatlığı geçen Aboubakar‘ın girişi ile Beşiktaş ilk yarıya oranla biraz daha farklı bir görüntü çizse de ikinci yarının başında ve devamında zaman zaman Samsun’un ataklarına ve verdiği mücadeleye de tanık olduk sahada. Aboubakar’ın ismi dahi rakip takımlar için tehlike arz etse de bu oyuncunun 2. yarı çizdiği tablo kafasında sanki farklı düşünceler var dedirtecek gibi. Toplam 32 şutun atıldığı maçta 2. yarı itibari ile sanki atanın kazanacağı bir oyun görüntüsü vardı. Sonuçta kadro kalitesinde ve oyun kalitesinde zaafları olan Beşiktaş 2. bölümde biraz Gedson’un kıpırdaması ve Colley ile karambolde bulduğu gol sonucu belirledi.

Haberin Devamı

3 iSiM ACiL DÖNMELi

Rıza hoca imkanlar dahilinde ve eldeki olanlar ile ikinci yarı yaptığı oyuncu ve taktik değişikliği ile ancak bu kadar müdahil olabildi bu müsabakaya. Sorunlar içinde yüzen Beşiktaş’ın, bu kadar eksik ve sıkıntı ile böyle bir kaotik ortamda Samsun deplasmanından altın değerinde üç puan ile dönmesi başarı. Bu maç gösterdi ki; Beşiktaş adına kanat oyuncularının verimliliği ve takıma katkısı bakımından acil olarak, iyi bir Rebic, Ghezzal ve Rashica’ya ihtiyaç var.

BiTiGEN’DEN BAŞARILI YÖNETiM

· Ligimizin deneyimli hakemlerinden Abdulkadir Bitigen başarılı bir maç yönetti. Bazı faul kararlarında ufak tefek hataları olsa da, bu sezon 6. maçına çıkan Bitigen, verdiği önemli ve doğru kararlarda başarılıydı. Bu maç için tek eleştireceğim konu Gedson’un müsabakayı kartsız tamamlamasına göz yumması olacak. Önemli pozisyonlara gelince...

Haberin Devamı

· Beşiktaş adına verdiği penaltı kararı doğruydu. Soner’in Rosier’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale ve Bitigen’in pozisyona yakınlığı ve açısı doğru değerlendirmesinde etkendi.

· Samsun’un attığı golde ise Mouandilmadji’nin faulü gerektirecek bir mücadele tarzı ve müdahalesi yok.

· 79. dakikada Van Drongelen’in kolunu kural dışı kullanarak Gedson’un yüzüne gelen pozisyon ceza sahası dışında. İçerde olsa, tartışılacak bir pozisyon.

Bu maçta dikkatimi çeken iki hususu yazmak istiyorum. Birincisi penaltıya sebebiyet veren Soner’in hakeme inanılmaz itiraz şiddeti ve devamlılığı...

İkincisi oluşan bir ofsayt pozisyonunda Mouandilmajdi’nin endirekt serbest vuruşu Beşiktaş’ın kendi sahasından kullanmak için ısrarı çok ilginçti. (Yeni kurallara göre, oluşan ofsayt şekline göre rakip sahadan atış kullanabiliyor.)