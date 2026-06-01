Beşiktaş'a Real Madrid'den transfer! Konyasporlu Adil listede

Haberin Devamı

Siyah-Beyazlılar'da futbol direktörü Önder Özen'in raporu doğrultusunda yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralını dikkate alan Beşiktaş’ın, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Konyaspor’un kaptanlarından Adil Demirbağ transferine öncelik verdiği belirtildi.

İddialara göre futbol direktörü Önder Özen’in raporu doğrultusunda gündeme gelen 28 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı formaya sıcak baktığı öne sürüldü. Konyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper için taraflar arasında kısa süre içerisinde bonservis görüşmelerinin başlayabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın yabancı stoper adayları arasında ise Real Madrid forması giyen Raul Asencio’nun öne çıktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, İspanyol devinin oyuncuyla ilgili kararını kulüpteki seçim sürecinin ardından vereceği aktarıldı. Bu nedenle Beşiktaş cephesinin şimdilik bekleme pozisyonunda olduğu öğrenildi.

Savunmanın yanı sıra hücum hattını da güçlendirmeyi hedefleyen Kara Kartal’ın sürpriz bir şekilde Chelsea’nin golcüsü Nicolas Jackson ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Senegalli forveti kiralık olarak kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Chelsea’deki geleceği belirsizliğini koruyan Jackson’ın durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından forvet transferine daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Geride kalan 2025-26 sezonunda 34 resmi maçta görev yapan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Hızı, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcunun transfer durumunun önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Son olarak Siyah-Beyazlılar’ın kaleci arayışlarında da yeni bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Union Saint-Gilloise forması giyen Hollandalı file bekçisi Kjell Scherpen’in durumunu yakından takip ediyor. 2.06 boyundaki kaleciyle Almanya’dan Freiburg’un da ilgilendiği öne sürülüyor. Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro olarak gösterilen Scherpen, bu sezon 43 resmi maçta forma giyerken 21 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Hollandalı eldiven, Belçika Kupası zaferinde de önemli rol oynadı.