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Beşiktaş'a Rashica şoku! Kadrodan çıkartıldı...

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#Beşiktaş#Rashica#Süper Lig
Beşiktaşa Rashica şoku Kadrodan çıkartıldı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 15:58

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş, Milot Rashica için bir sakatlık açıklamasında bulundu. Kosovalı oyuncu, Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kosovalı Rashica, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

ADANA KADROSU AÇIKLANDI, UDUOKHAI DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda bulunmuyor.

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#Beşiktaş#Rashica#Süper Lig

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