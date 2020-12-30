Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!

Spor Arena / İsmail ER - Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig’de lider G.Saray’ın 1 puan gerisinde 2. sıraya çıkmayı başaran Beşiktaş’a can sıkacak bir sakatlık haberi daha...

Sivasspor maçı öncesi Josef de Souza’dan gelen sakatlık haberiyle şok yaşayan siyah beyazlılar annesi vefat eden ve dün ülkesine giden Vincent Aboubakar’dan da faydalanamamıştı.

8 golle ligin zirvesinde yer alan Aboubakar’dan pazar günü de yararlanamayacak olan Kartal’da ligin asist kralı oyuncusu Rachid Ghezzal da sakatlar kervanına katıldı.

HEDEF G.SARAY DERBİSİ

Güven'e attırdığı golle birlikte bu sezonki asist sayısını 6’ya çıkaran ve krallıkta ilk sıraya yerleşen Ghezzal’in sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Bu hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçını kaçıracak olan Cezayirli oyuncunun Galatasaray derbisi düşünülerek 6 Ocak’taki Hatayspor maçında da riske edillmemesi bekleniyor.