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Beşiktaş'a piyango vurdu: Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den dev teklif!

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#Beşiktaş#Premier Lig#Semih Kılıçsoy
Beşiktaşa piyango vurdu: Semih Kılıçsoya Premier Ligden dev teklif
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 00:09

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig'den beklenmedik bir talip çıktı.

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Beşiktaş altyapısından yetişen genç golcü Semih Kılıçsoy'un Premier Lig'den talibi olduğu iddia edildi.

PREMIER LİG İDDİASI

TEAMtalk'ın haberine göre; bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Leeds United, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un peşinde.

Haberde, Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İngiliz ekibinin milli santraforu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

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DEV TEKLİF KAPIDA

Öte yandan söz konusu transfer için 18 milyon Sterlin'in yeterli olabileceği yazıldı.

GERİDE KALAN SEZONDA SEMİH KILIÇSOY

Bu sezon Beşiktaş ile 44 resmi maçta görev alan Semih, 4 gol ve 3 asist üretti.

Öte yandan Kılıçsoy, bu maçların sadece 19'una 11'de başlarken 1303 dakika sahada kalabildi. 

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#Beşiktaş#Premier Lig#Semih Kılıçsoy

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