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Beşiktaş'a Patrik Schick transferinde müjde! Geri sayıma geçildi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Patrik Schick
Beşiktaşa Patrik Schick transferinde müjde Geri sayıma geçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 11:19

Beşiktaş, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick transferinde önemli bir ilerleme kaydetti.

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Yeni sezonda kadrosuna çok iyi bir golcü almak isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Almanya’dan gündemine Gladbach’ta oynayan Tim Kleindienst’i alan Siyah-Beyazlılar, daha önce de listesinde yer alan Bayer Leverkusen’in golcüsü Patrik Schick için de önemli bir ilerleme kaydetti.

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TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Bir süredir Çek yıldız için hem kulübü hem de oyuncu tarafıyla iletişimde olan Kara Kartal, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

Alınan bilgiye göre Beşiktaş, Schick’in menajeriyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadı ve tecrübeli oyuncu, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaşa Patrik Schick transferinde müjde Geri sayıma geçildi

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EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş, yıldız futbolcu için Leverkusen’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Alman ekibinin yanıtını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

Geçen sezon 45 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandıran deneyimli oyuncuya en iyi teklifin, Kara Kartal’dan geldiği konuşuluyor.

Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Çek golcünün Leverkusen’le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaşa Patrik Schick transferinde müjde Geri sayıma geçildi

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#Transfer#Beşiktaş#Patrik Schick

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