Beşiktaş'a Orkun Kökçü için rekor teklif! Yönetimden sürpriz karar

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için dev teklifler gelmeye devam ediyor. Son maçlarda performansını zirveye taşıyan milli yıldız için Beşiktaş'ın beklentisi ise net.

ZENİT DEVREDE!

Beşiktaş Yönetimi yaz transfer döneminde Benfica’dan, Orkun Kökçü’yü 30 milyon Euro bedel karşılığında kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlı forma altında ilk maçlarında pek fazla skor katkısı veremeyen milli yıldız, son dönemde ise uçuşa geçti.

Genç futbolcu, 27 karşılaşma sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. 25 yaşındaki oyuncu için de yeni bir talip çıktı.

Haberin Devamı

Gelen haberlere göre Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, devre arasında Kartal’ın kapısını çalmıştı. Fakat o dönem yapılan teklif, yetersiz bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

TEK YOL VAR

Bu kez Rus temsilcisinin transferde kararlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Milli futbolcuyu sezon sonunda takıma kazandırmak için 30 milyon Euro civarında bir teklif yapıldığı öğrenildi.

Ancak Beşiktaş Yönetimi, bu öneriyi de reddetti. Gelen son haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Orkun Kökçü için astronomik bir teklif gelmediği sürece satışına izin vermeyecek.





KESKİN NİŞANCI ORKUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda saha içinde liderliği üstlenen kaptan Orkun Kökçü’nün performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaptan Orkun’un saha içindeki dominant karakterine dikkat çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Orkun çok özel bir yetenek. Hem takım kaptanı hem de saha içindeki beynimiz. Hücum hattımızın adeta ‘sniper’ı yani keskin nişancısı... Ne zaman gol atacağını, ne zaman asist yapacağını çok iyi biliyor. Diğer tüm oyuncularıma olduğu gibi ona da güvenim tam. Hata payını minimuma indirdi, Arkadaşlarına da örnek oldu.”

REKOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Orkun'u 30 milyon Euro ve üstü bir rakama satması durumunda bu miktar siyah-beyazlıların tarihinin en pahalı satışı olacak.