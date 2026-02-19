×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'a Orkun Kökçü için rekor teklif! Yönetimden sürpriz karar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Transfer Rekoru
Beşiktaşa Orkun Kökçü için rekor teklif Yönetimden sürpriz karar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:51

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için siyah beyazlılara dev bonservis geldi. Beşiktaş kulübü, Orkun'un olası transferi için açık kapı bırakırken, kararını verdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için dev teklifler gelmeye devam ediyor. Son maçlarda performansını zirveye taşıyan milli yıldız için Beşiktaş'ın beklentisi ise net.

Beşiktaşa Orkun Kökçü için rekor teklif Yönetimden sürpriz karar

ZENİT DEVREDE!

Beşiktaş Yönetimi yaz transfer döneminde Benfica’dan, Orkun Kökçü’yü 30 milyon Euro bedel karşılığında kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlı forma altında ilk maçlarında pek fazla skor katkısı veremeyen milli yıldız, son dönemde ise uçuşa geçti.

Gözden KaçmasınGalatasaray’ın tarihi Juventus zaferi İtalya’da yankı buldu Yorumcular Cimbom’un yıldızına mest oldu: Tam bir öfke patlamasıGalatasaray’ın tarihi Juventus zaferi İtalya’da yankı buldu! Yorumcular Cimbom’un yıldızına mest oldu: Tam bir öfke patlaması!Haberi görüntüle

Genç futbolcu, 27 karşılaşma sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. 25 yaşındaki oyuncu için de yeni bir talip çıktı.

Beşiktaşa Orkun Kökçü için rekor teklif Yönetimden sürpriz karar

Haberin Devamı

Gelen haberlere göre Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, devre arasında Kartal’ın kapısını çalmıştı. Fakat o dönem yapılan teklif, yetersiz bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Gözden KaçmasınGalatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir Carlo Ancelotti’den sürprizGalatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir! Carlo Ancelotti’den sürprizHaberi görüntüle

TEK YOL VAR

Bu kez Rus temsilcisinin transferde kararlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Milli futbolcuyu sezon sonunda takıma kazandırmak için 30 milyon Euro civarında bir teklif yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaşa Orkun Kökçü için rekor teklif Yönetimden sürpriz karar

Ancak Beşiktaş Yönetimi, bu öneriyi de reddetti. Gelen son haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Orkun Kökçü için astronomik bir teklif gelmediği sürece satışına izin vermeyecek.

KESKİN NİŞANCI ORKUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda saha içinde liderliği üstlenen kaptan Orkun Kökçü’nün performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaptan Orkun’un saha içindeki dominant karakterine dikkat çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaşa Orkun Kökçü için rekor teklif Yönetimden sürpriz karar

Haberin Devamı

“Orkun çok özel bir yetenek. Hem takım kaptanı hem de saha içindeki beynimiz. Hücum hattımızın adeta ‘sniper’ı yani keskin nişancısı... Ne zaman gol atacağını, ne zaman asist yapacağını çok iyi biliyor. Diğer tüm oyuncularıma olduğu gibi ona da güvenim tam. Hata payını minimuma indirdi, Arkadaşlarına da örnek oldu.”

REKOR
Öte yandan Beşiktaş'ın Orkun'u 30 milyon Euro ve üstü bir rakama satması durumunda bu miktar siyah-beyazlıların tarihinin en pahalı satışı olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Transfer Rekoru

BAKMADAN GEÇME!