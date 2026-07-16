Beşiktaş'a önerildi! Bonservisle gelebilir

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Beşiktaş'ın forvet arayışlarında sürpriz bir isim gündeme geldi. İddialara göre Portekizli ünlü menajer Jorge Mendes, Al Nassr forması giyen vatandaşı Joao Felix’i siyah beyazlı kulübe önerdi.

Yönetimin, 26 yaşındaki Portekizli yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

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Felix’in son dönemde İstanbul’dan yaptığı paylaşımlar ve Tüpraş Stadı önünde çekilen fotoğrafı da transfer söylentilerini güçlendirdi. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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Portekiz Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Joao Felix, Suudi Pro Lig'de de istikrarlı bir sezon geçirmişti. 33 maçta 20 gol, 14 asistlik performans sergileyen yıldız isim şampiyonlukta başrol oynamıştı. Joao Felix'in takımıyla 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Joao Felix, 2019 yazında henüz 19 yaşındayken Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro bonservisle transfer olarak adını duyurmuştu. Yıldız ismin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor.