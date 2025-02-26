Beşiktaş'a Onana ve transfer müjdesi! Bonservisini alıyorlar

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Beşiktaş, sezon başında Jean Onana'yı İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralamıştı.



Siyah beyazlılar konuya ilişkin, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." açıklamasına yapmıştı.



