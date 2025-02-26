Beşiktaş'a Onana ve transfer müjdesi! Bonservisini alıyorlar

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:09
Beşiktaş'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Jean Onana ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına yer alan habere göre Onana, Genoa'ye transfer olabilir.
Beşiktaş, sezon başında Jean Onana'yı İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralamıştı.GENOA BONSERVİSİNİ ALIYOR
Siyah beyazlılar konuya ilişkin, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." açıklamasına yapmıştı.
İtalyan Repubblica'nın haberine göre Genoa, Onana'nın bonservisini alacak. RAKAM BELLİ OLDU
Öte yandan Genoa'nın, oyuncunun transfer
ücretini ödeyecek olmasının nedenlerinden biri de bonservisi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmada, siyah beyazlıların istediği rakamın yaklaşık 1 milyon Euro olması transferi cazip kılıyor.