Beşiktaş'a Norveçli stoper! Solskjaer eski oyuncusu için bizzat devrede

Haberin Devamı

SPOR ARENA | DIŞ HABER

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosundan 3 yabancı futbolcuyu (Onana, Ndour ve Al-Musrati) göndererek maaş bütçesinde ve yabancı oyuncu kontenjanda rahatlama sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Rennes forması giyen Norveçli stoper Leo Ostigard'ı gündemine aldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in vatandaşı olan Ostigard'ı bizzat istediği ve kulüpler arasındaki ilk temasın bugün kurulduğu belirtilirken, henüz bir anlaşma olmadığının altı çizildi.

Rennes'in sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ostigard'ın ayrılığına sıcak baktığı, hatta savunma hattını Stuttgart forması giyen Anthony Rouault ile güçlendirmek üzere olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Rennes ile 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

İLK KEZ SOLSKJAER OYNATTI

Futbola Molde alt yapısında başlayan Leo Ostigard'ı A takıma çıkaran ve ona A takımda ilk şansı veren şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'di.

Ostigard 4 Haziran 2017'de henüz 17 yaşındayken Sarpsborg'a karşı oynanan lig mücadelesinin 83. dakikasında Ole Gunnar Solskjaer tarafından sahaya sürülmüştü.

LEO OSTIGARD'IN KARİYERİ

Futbola Molde alt yapısında başlayan ve sonrasında Viking, Brighton, St. Pauli, Coventry City, Stoke City, Genoa, Napoli ve son olarak Rennes gibi takımlarda forma giyen Ostigard, kulüp düzeyinde bugüne dek 174 maça çıktı ve 10 gol - 2 asist üretti.

Norveç Milli Takımı formasını da bugüne dek 28 kez sırtına geçiren Ostigard, 1 gol kaydetti.