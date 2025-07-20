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Beşiktaş'a niyet, Premier Lig'e kısmet: Kyle Walker-Peters imzayı attı!

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#Transfer#Kyle Walker-Peters#Beşiktaş
Beşiktaşa niyet, Premier Lige kısmet: Kyle Walker-Peters imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 12:35

Beşiktaş'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile resmi sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi üst üste iki kez ertelenmiş, siyah-beyazlılar bunun üzerine transferden vazgeçildiğini duyurmuştu.

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3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Ailesini Türkiye'de yaşamaya ikna edemediği iddia edilen İngiliz sağ bek, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham'dan yapılan açıklamada Walker-Peters'ın 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Tottenham alt yapısından yetişen ve 2020 yılından bu yana Southampton forması giyen 28 yaşındaki İngiliz sağ bek, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 2022 resmi maçta 7 gol atıp 12 asist üretti.

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#Transfer#Kyle Walker-Peters#Beşiktaş

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