×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'a Muleka müjdesi! Bonservisini aldılar

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka
Beşiktaşa Muleka müjdesi Bonservisini aldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 15:35

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Kholood, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın bonservisini aldı.

Haberin Devamı

Yeni sezonda kadrosunda büyük çaplı revizyona gitmesi beklenen ve birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Suudi gazetesi Al Yaum'un haberine göre; Al-Kholood, sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı takımda tutma kararı aldı.

Gözden KaçmasınAl-Musratiye Arabistandan yoğun ilgi: Resmi teklif geliyorAl-Musrati'ye Arabistan'dan yoğun ilgi: Resmi teklif geliyor!Haberi görüntüle

Al-Kholood yönetiminin Demokratik Kongolu forvet oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini aktifleştirerek bonservisini aldığı belirtildi.

Muleka, 40 puanla ligi 9. sırada tamamlayan Al-Kholood'da 30 maça çıkarken 12 gollük katkı (7 gol - 5 asist) sağladı ve takımın kümede kalmasında önemli rol oynamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka

BAKMADAN GEÇME!