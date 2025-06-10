Beşiktaş'a Muleka müjdesi! Bonservisini aldılar

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Yeni sezonda kadrosunda büyük çaplı revizyona gitmesi beklenen ve birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Suudi gazetesi Al Yaum'un haberine göre; Al-Kholood, sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı takımda tutma kararı aldı.

Al-Kholood yönetiminin Demokratik Kongolu forvet oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini aktifleştirerek bonservisini aldığı belirtildi.

Muleka, 40 puanla ligi 9. sırada tamamlayan Al-Kholood'da 30 maça çıkarken 12 gollük katkı (7 gol - 5 asist) sağladı ve takımın kümede kalmasında önemli rol oynamıştı.