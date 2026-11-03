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Beşiktaş'a müjde! Sergen Yalçın Milli Takım'a çağıracak

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#A Milli Takım
Beşiktaşa müjde Sergen Yalçın Milli Takıma çağıracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:33

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaşlı yıldızı yeniden Milli Takım'a çağırmayı düşünüyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 2-2 biten Kasımpaşa karşılaşmasının Beşiktaş adına olumlu taraflarından biri Rıdvan Yılmaz’ın performansı oldu.

Beşiktaşa müjde Sergen Yalçın Milli Takıma çağıracak

SERGEN YALÇIN MAÇINA GELDİ

Siyah Beyazlı futbolcu, ortaya koyduğu oyunla Sergen Yalçın’dan geçer not aldı. Yeniden yükselişe geçerek A Milli Takım kadrosuna dönmeyi hedefleyen Rıdvan’ın son dönemdeki görüntüsü teknik heyetin de yüzünü güldürdü. 25 yaşındaki sol bek, düzenli forma şansı bularak performansını daha yukarı taşımayı ve milli formayı yeniden giymeyi hedefliyor. Ay-Yıldızlı takımımızın yeni hocası Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesini statta takip etmişti.

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Beşiktaşa müjde Sergen Yalçın Milli Takıma çağıracak

RANGERS'TAN TRANSFER

Teknik direktör Sergen Yalçın, kendi döneminde Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'tan Beşiktaş'a transfer ettirmişti. Bu sezon Vincenzo Italiano'nun da en güvendiği isimlerden olan 25 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaşa müjde Sergen Yalçın Milli Takıma çağıracak

Rakip atakları karşılamadaki dikkatli oyununun yanı sıra ileri çıkışlarıyla da etkili olmaya çalışan başarılı futbolcu, sol çizgide önemli bir opsiyon olduğunu gösterdi.

 

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#A Milli Takım

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