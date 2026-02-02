×
Beşiktaş'a Mert Kömür transferinde kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Mert Kömür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:01

Beşiktaş'ın Mert Kömür için yaptığı teklif, kulübü Augsburg tarafından reddedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kısa bir süre önce Augsburg forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mert Kömür için 10 milyon Euroluk resmi teklifte bulunmuştu.

BILD'in haberine göre; Augsburg, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti. Alman ekibi genç oyuncuyu kış transfer döneminde göndermeyi düşünmüyor, ancak Beşiktaş'ın 15 milyon euronun çok üstünde bir meblağı masaya koyması durumunda teklifin yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Beşiktaş, Orkun Kökçüyü konuşuyor: O anın hikayesiBeşiktaş, Orkun Kökçü'yü konuşuyor: 'O an'ın hikayesi!

MERT, AYRILMAK İSTİYOR

Manuel Baum yönetimindeki 8 resmi maçta yalnızca 1 kez 11'de başlayan Mer Kömür ise kulüpteki rolünden memnun değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

Augsburg yönetiminin ise Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki on numaranın gelişiminden son derece memnun olduğu ve sezon ilerledikçe takım içinde önemli bir rol oynayacağına inandığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da 17 maçta toplam 941 dakika şans bulan Mert Kömür, 2 gol atıp 3 de asist üretti.

