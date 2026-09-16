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Beşiktaş'a Marsilya maçı öncesi bir şok daha! Yıldız oyuncunun ayak parmağında çatlak tespit edildi

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Leandro Trossard
Beşiktaşa Marsilya maçı öncesi bir şok daha Yıldız oyuncunun ayak parmağında çatlak tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 20:38

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, bugünkü basın toplantısında Leandro Trossard'ın tendonunda hissettiği ağrı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra siyah-beyazlıların bir başka yıldızı Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında çatlak tespit edildiği ve yarınki maçta forma giymesinin şüpheli göründüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, gündüz saatlerinde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın yarınki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını açıkladı.

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"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP, ÜZGÜNÜZ! UMARIM AMED MAÇINA YETİŞİR"

Bu sakatlıktan dolayı üzgün olduklarını anlatan Italiano, "Tendonunda bir ağrısı var. O yüzden yüz 100 hazır değil. Kendisi yarın aramızda olmayacak ama umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp. Bu yüzden de üzgünüz." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaşa Marsilya maçı öncesi bir şok daha Yıldız oyuncunun ayak parmağında çatlak tespit edildi

BİR KÖTÜ HABER DE KAPTAN'DAN GELDİ!

Siyah-beyazlılar Trossard üzüntüsünü yaşarken, bir kötü haber de kaptan Orkun Kökçü'den geldi.

Sports Digitale'in haberine göre; 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun ayak parmağında çatlak tespit edildi.

Fedakarlık yaparak iğneyle oynama ihtimali bulunan Orkun Kökçü'nün son durumu yarın öğlen saatlerinde bir kez daha kontrol edilecek ve sağlık heyetiyle birlikte Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı konusunda karar verilecek.

Beşiktaşa Marsilya maçı öncesi bir şok daha Yıldız oyuncunun ayak parmağında çatlak tespit edildi

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta forma giyen ve tamamına ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 3 gol atıp 2 de asist üreterek toplamda 5 gole doğrudan katkı sağladı.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Leandro Trossard

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