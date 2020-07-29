Beşiktaş'a Marcelo transferi için Fransa'dan flaş yorum!

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo Guedes'i transfer edecek mi? Siyah beyazlı ekibin Lyon ile görüştüğü ve iki takımın Marcelo - Vida takası konusunda anlaştığı iddia edilmişti.

Fransız gazeteci Manu Lonjon ise Vida - Marcelo takası için ilgi çekici yorumlarda bulundu.

Lonjon, ''Bence bu takas haberi doğru değil. Bunun olacağına inanmıyorum çünkü Beşiktaş, ciddi bir ekonomik kriz içinde. Kanıt olarak Burak Yılmaz'a bakın. Beşiktaş maaşını ödeyemedi ve Lille'e transfer oldu. Marcelo'nun maaşını nasıl ödeyecekler? Bu transferin olma şansını görmüyorum.'' diye konuştu.

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