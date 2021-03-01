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Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.
Havalimanının önünde bekleyen Başiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.
Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.