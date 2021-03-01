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GeriFutbol Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama
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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

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Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Havalimanının önünde bekleyen Başiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaşa Malatyada coşkulu karşılama

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