Beşiktaş'a Liverpool'dan Hollandalı teknik direktör! Pepijn Lijnders iddiası

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Bu sezona Teknik Direktör Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos'u getirmişti.

Son olarak Fernando Santos'la aradığı çıkışı yakalayamayan siyah beyazılılar, Portekizli teknik adamla yollarını ayırırken yeni hoca arayışlarına başladı.

Santos’la yollarını ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe’ye emanet eden Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi.

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PEPIJN LIJNDERS SÜRPRİZİ

Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını Beşiktaş, takımı Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'a emanet etmek istediği öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş, Jürgen Klopp’un yardımcı antrenörlüğünü yapan Pepijn Lijnders ile ilgileniyor.

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Hollandalı Antrenör Pepijn Lijnders, 2018’den bu yana Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool’un teknik ekibinde görev yapıyor.

YÜZDE 50 İHTİMAL

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yerli ve yabancı teknik adamla çalışma ihtimallerini yüzde 50 - 50 olarak gördüklerini belirtmişti.

Hasan Arat, "Kırılgan bir dönemdeyiz. Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Hassas davranacağımız bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50'ye yüzde 50" açıklamasını yapmıştı.

YARIM SEZON HOLLANDA'DA ÇALIŞTI

2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak giden ve 2018 yazında geri dönen Pepijn Lijnders, o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.