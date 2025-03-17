Beşiktaş'a kötü haber Uduokhai 2 ay yok!

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Beşiktaş'ta a korkulan oldu.... Konyaspor maçında sakatlanan 27 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai’nin sakatlandığı beklendiği gibi ciddi çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada “Felix Uduokhai’nin MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

31 MAÇTA OYNADI

Siyah beyazlı kulüp tarafından resmen açıklanmasa da Alman oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başında Augsburg’dan alınan Uduokhai tamamı ilk 11 olmak üzere 31 resmi maçta Beşiktaş forması giymişti.