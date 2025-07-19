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Beşiktaş'a kötü haber! Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu belli oldu

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#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Sakatlık
Beşiktaşa kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlunun durumu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 13:39

Beşiktaş, Wolfsberger ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol A takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

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Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı iki maçta da forma giyemeyecek.

 

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#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Sakatlık

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