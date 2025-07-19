Beşiktaş'a kötü haber! Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu belli oldu

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol A takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı iki maçta da forma giyemeyecek.