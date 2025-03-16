Beşiktaş'a Konyaspor yenilgisi sonrası usta yazarlardan sert eleştiri! 'Bu skandalı da mı görecektik!' , 'Giovanni van Solskjaer!'

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Melih Bostan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Mücadelenin 65. dakikasında Alassane Ndao, Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

KONYASPOR, 7 MAÇ SONRA BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

Yeşil-beyazlılar, bu maçla birlikte Beşiktaş'a karşı şanssızlığını da sona erdirdi.

Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

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SOLSKJAER İLE GOLSÜZ İLK MAÇ

2024-25 sezonunda en fazla şu çektiği (26) ve orta yaptığı (48) Süper Lig maçını Konyaspor'a karşı oynayan Beşiktaş, Ole Gunnnar Solskjaer yönetiminde gol atamadığı ilk maçı tamamladı.

122 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Kısa bir süre önce 122. yaşını kutlayan Beşiktaş, Konyaspor mağlubiyetiyle bir ilke de imza atmış oldu.

Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalmış bir rakibine karşı maç kaybetti.

GÜNTEKİN ONAY VE UĞUR MELEKE'DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın maçı 9 kişi tamamlayan Konyaspor karşısında aldığı şok mağlubiyeti Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: GIOVANNI VAN SOLSKJAER!

Dün Konya’da oynanan müsabakayı doğru analiz edebilmek için bir hafta önceki Beşiktaş-Gaziantep maçından yardım almak gerek.

Selçuk İnan geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup ederken adeta bir “Solskjaer prospektüsü” sunmuştu meslektaşlarına. Recep Uçar da (dün maç 11’e 11’ken, hatta 11’e 10’ken) bu prospektüsten faydalandı.Selçuk İnan geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup ederken adeta bir “Solskjaer prospektüsü” sunmuştu meslektaşlarına. Recep Uçar da (dün maç 11’e 11’ken, hatta 11’e 10’ken) bu prospektüsten faydalandı.

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1-) Gaziantep, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a karşı 5-4-1’le savunmayı kalabalık tutmuş, siyah beyazlıların sağını hedef almıştı çıkışlarda. Konya da dün 5’li savunmayla maça başladı. Geçen hafta Antep’in sol açığı Okereke etkiliydi, dün de Yusuf Erdoğan yaptı benzer etkiyi.

2) Solskjaer'in son bir ayda gelişen oyununda Oxlade-Chamberlain’ın çok önemli bir rolü vardı. Selçuk İnan önde baskıyla, Oxlade’in pas kanallarını Kozlowski’yle keserek Beşiktaş’ı uzun oynamaya zorlamıştı. Recep Uçar’ın takımı da önde baskıyla başladı. Onlar da Oxlade hamberlain’ı kilitledi. Ve Mert Günok özellikle 11’e 11’ken çok fazla isabetsiz uzun top attı dün.

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3) Gaziantep, Beşiktaş’a karşı Arda Kızıldağ ile kafa golü bulmuştu geçen hafta. Bir gol de taç atışının devamında gelmişti. Dün de bir frikikte Beşiktaşlı oyuncuların topu bırakıp uyumaları söz konusu. Golü getiren orta sırasında Beşiktaşlılar uyurgezerken, Konyaspor’un iki stoperi (Uğurcan Yazğılı ve Marko Jevtovic) ceza alanı içindeydiler.

BİR B PLANI GELİŞTİRİLEMEDİ

Evet Solskjaer, Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra bazı ufak rahatsızlıkları giderdi. Kolay top kaybı problemini teşhis etti, tedavi yolları ortaya koydu. Oxlade, Masuaku, Joao Mario, Emirhan gibi bireysel dokunuşlar da var. Ancak Solskjaer de aynen Van Bronckhorst’la benzer bir açmaza girdi şu anda: Rakip teknik adamlar Beşiktaş’ı doğru analiz edip önlem aldığında bir B planı henüz koyamadı ortaya. Sonlarının benzemesini elbette istemem ama şu anda bir “Giovanni van Solskjaer” devam filmi izliyoruz adeta.

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GÜNTEKİN ONAY: BU SKANDALI DA MI GÖRECEKTİK!

Solskjaer, eksik kalan rakiplere karşı dahi yanlış hamlelerle maç kaybediyor.

Geçen hafta 10 kişi Gaziantep’e evinde yenilen Beşiktaşlı futbolcular ve Solskjaer o yenilgiden bırakın ders almayı hiç de utanmamışlar demek ki. Dün Konyaspor’un 2 santrforu da cezalı, yerlerine oynayan Melih de 27’de oyundan atılıyor. Konyaspor 10 kişiyle 1-0’ı buluyor. Yetmezmiş gibi 64’te 9 kişi kalıyor ve Beşiktaş 2 kişi eksik oynayan rakibine son yarım saat gol atamıyor.

GAMSIZ VE VURDUMDUYMAZ

Beşiktaşlı futbolcular gamsız ve vurdumduymaz. Sahada asla isyan etmiyorlar, Gabriel Paulista’ya kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncu kırmaya girmiş. Hakem sarı vermiş, ne rakibe ne hakeme tepki gösteen yok. İnanın ben böyle bir oyuncu grubu görmedim. Arkadaşı sahada dayak yese bu oyuncu grubu müdahale etmez. Bunun ötesinde asla pragmatik olmayan ve her maçın devamında yanlış değişikliklerle takıma hiç katkı vermeyen bir teknik ekip. Yanlış ve statik bir oyun, yavaş dolaştırılan top. 2 kişi eksik rakibe karşı kalabalığa atılan toplar. Neresinden tutarsan elinde kalıyor.

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SOLSKJAER PRAGMATİK DEĞİL

Dost acı söyler, Arroyo henüz bu seviyenin oyuncusu değil. Semih’in topsuz oyunla ilgili hiç bir fikri yok. Çok hareketsiz ve sadece topu ayağına istiyor. Solskjaer ve ekibi eksik kalan rakiplere karşı dahi yanlış hamlelerle maç kaybediyor. Solskjaer ve ekibi pragmatik değil. İskandinavlar başarı için sistem, disiplin ve çalışmaya inanırlar. Ancak keskin cesur ve radikal kararlar alabilecek bir yapıları yok. Türkiye liginde son 17 senedir neden Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oluyor? Bu seri bozulursa bunu dünyanın en pragmatik teknik adamı Mourinho’nun bozma şansı var. Türkiye’de Norveçli, İngiliz, Hollandalı teknik adam olmuyor. Olmaz da. Konyaspor’u tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi mücadele ettiler ve çok değerli bir 3 puan aldılar.