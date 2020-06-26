Beşiktaş'a Konyaspor öncesi corona virüsü(koronavirüs) şoku!

Spor Arena / İsmail ER - Geçen hafta Denizli’de 5-1’lik galibiyet elde eden Beşiktaş bugün Konya’yı devirerek yoluna devam etmek isterken takımda iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Teknik ekipten takımı motive etmek için ekstra mesai

“24 Haziran Çarşamba günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.” TESTi pozitif çıkan futbolcuların ismi açıklanmazken bu durumun takımın performansını etkilememesi için teknik heyet yoğun çaba sarf ediyor.