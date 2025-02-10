Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha! Resmen açıklandı

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."

ELAN RICARDO’NUN PERFORMANSI

20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, alt yapısında yetiştiği ve 2 yıl önce A takıma yükseldiği CD La Equidad'da 49 maça çıkarken 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'IN DEVRE ARASINDAKİ 2. TRANSFERİ OLDU

Elan Ricardo, Beşiktaş'ın devre arasındaki ikinci transferi oldu.

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Siyah-beyazlılar daha önce Independiente Del Valle forması giyen Keny Arroyo'yu renklerine bağlamıştı.

Beşiktaş ayrıca Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'i de geri çağırmıştı.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.