Beşiktaş'a Kocaelispor galibiyeti sonrasında övgü: 'Sezonun hikayesini değiştirdi adeta!'

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u Emmanuel Agbadou'nun 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran siyah-beyazlılar, puanını nı da 46'ya çıkardı.

DERBİYE KAYIPSIZ GİDİYOR

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor.

Ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında kazanarak puanını 46'ya yükseltti.

Beşiktaş, ligin 25. haftasında "Dolmabahçe"de konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

ÜST ÜSTE 20. MAÇTA DA GOL BULDU

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 karşılaşmada (Alanyaspor ve Göztepe) gol sevinci yaşayamamış ve sahadan yenik ayrılmıştı.

Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.

EMMANUEL AGBADOU İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Süper Lig'de 23. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.

KOCAELİSPOR'A YİNE KAYBETMEDİ

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, rakibine yine kaybetmedi.

Körfez ekibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 12 karşılaşmada yenilmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 12 lig maçından 11'ini kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

GÜNTEKİN ONAY, UĞUR MELEKE VE FIRAT AYDINUS'TAN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın Kocaelispor deplasmanında sergilediği oyunu Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ ARTIK DAHA GÜÇLÜ VE DİRENÇLİ!

Kocaelispor'un evinde oluşturduğu atmosfer futbol için gerçekten de harika. Kadro kalitesi çok üst düzey olmasa da Selçuk İnan’ın rakipleri zorlayan ve sonucu almaya yönelik fiziksel bir oyunu var. Özellikle de iç sahada bu anlayış Kocaelispor’u yenilmesi güç bir takım haline dönüştürüyor. Dün de oynamaktan çok oynatmayan, temaslı, adam adama ve yakın duran Kocaelispor, Beşiktaş’a alan bırakmadı. Halbuki Beşiktaş karşılaşmaya özgüvenli ve istekli başlamıştı.

SAHANIN EN İYİSİ EMMNAUEL AGBADOU İDİ

Dün sahada mücadele etmeyen savunmaya yardım etmeyen Beşiktaşlı oyuncu yoktu ancak rakip yarı alanda kalabalık Kocaelispor karşısında alan bulamadılar. Zaman zaman sete yerleşseler de forvetleri etkili bir şekilde ceza sahasına sokamadılar. Nitekim pozisyonsuz giden maçta Agbadou’nun kornerden gelen kafa golü kilidi açtı. 1-0’dan sonra Cerny ve Olaitan’ın karşı karşıya kaçırdığı fırsatlar da var. Dün golün sahibi Agbadou sahanın en iyisiydi. Olaitan ise sürekli oyunun içinde, çalışkan ve sorumluluk alan bir kimlik sergiledi.

Son 3 maçın golcüsü Oh mücadeleci olmasına rağmen beceri dolu işler ortaya koyamadı. Uzun lafın kısası Beşiktaş, ligin en zor deplasmanlarından birinde son derece agresif bir rakibe karşı sahada güçlü durarak kazandı. Hem kazanma serisini sürdürdü hem de derbi öncesi moral elde etti. Hepsinden önemlisi de Kocaelispor karşısında rakibine isabetli şut attırmadan maçı tamamlamasıydı.

UĞUR MELEKE: SEZONUN HİKAYESİNİ DEĞİŞTİRDİ ADETA

Dün gündüz kuşağında Kocaeli’nde de olağanüstü bir fiziksel savaşa şahit olduk. Ligin en zor deplasmanlarından biri olan İzmit’te, tam saha bire bir pres uygulayan Kocaelispor, hem çok fazla futbol oynamadı, hem de Beşiktaş’ın oynamasına izin vermedi. Özellikle ilk 45 dakikada neredeyse hiç pozisyon yaşanmayınca müsabakanın kilidini bir duran topun çözeceği hissedilmişti.

Öyle de oldu. Geçen hafta Göztepe önünde de dengeyi bozan golü kornerden bulmuştu Beşiktaş. Ve o kornerde misafir kaleci Lis’i Olaitan perdelemişti. Aynı Olaitan bu kez de Kocaeli kalecisi Gökhan’ı perdeleyerek yardım etti Agbadou’nun golüne.

Beşiktaş teknik ekibini, duran toplara hazırlandıkları ve sahaya o çalışılmış paternleri yansıttıkları için kutlamak lazım. Siyah beyazlılar son 270 dakikada Başakşehir, Göztepe ve Kocaeli’ni yenerek sezonun hikayesini değiştirdi adeta. Hedefi artık ilk 3 basamak olarak koydu Sergen Yalçın’ın ekibi.

FIRAT AYDINUS: ORKUN'UN YOKLUĞUNDA BU 3 PUANIN ÖNEMİ BÜYÜK!

Bu tip kontrollü ve kısır geçen maçlarda kilidi açan en önemli faktör genellikle duran toplardır. İkinci yarının başında köşe vuruşunda fizik avantajını iyi kullanan siyah beyazlılar, savunmacılarının hava hakimiyeti sayesinde golü buldu. Bu tür maçlarda oyun içi üretim sınırlıyken duran top önemli bir silah.

70’ten sonra Mustafa’nın oyuna girmesiyle diziliş daha doğal bir yapıya döndü; Olaitan merkeze, Cerny kanada geçti. Akabinde de pozisyonlara girdi.

Maçın sonlarına doğru biraz da skoru koruma içgüdüsü ile Beşiktaş geriye yaslansa da, baktığınızda kendi evinde en az gol yiyen takımlarından biri olan ve sezonda Selçuk İnan ile birlikte çıkış gösteren Kocaeli deplasmanından Orkun Kökçü yokken üç puanla dönmek, Galatasaray derbisi öncesi çok önemliydi.

PENALTILARDA DEVAM KARARI DOĞRU

Hakem Cihan Aydın kontrolü altına aldığı maçta başarılıydı. Penaltı beklentilerinde devam kararı doğruydu. Özellikle son saniyedeki pozisyonda mesafe kısa ve Beşiktaşlı oyuncunun kolu topu engellemek için açılmıyor. Hem Amir Murillo hem Agbadou pozisyonlarında kollar doğal konumda.