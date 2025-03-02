Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası usta yazarlardan uyarı! ‘U-19 takımında pişmeli’, ‘Semih Kılıçsoy’u Solskjaer yapmak istiyor’

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Beşiktaş, Süper Lig’in 26. Haftasında Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Kara Kartal’ın gollerini yeni transfer Joao Mario ve altyapıdan çıkan Semih Kılıçsoy kaydetti.

SERİ 9 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Solskjaer'in ekibi, 5 kez de galip geldi. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.





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Beşiktaş’ın bu önemli gelibiyeti sonrası Hürriyet Spor yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, siyah beyazlıları köşe yazılarında değerlendirdi.

İşte o değerlendirmeler…

Uğur Meleke’nin yazısı

Operatör doktor Ole Gunnar Solskjaer!

Beşiktaş üst üste altıncı resmi maçını kazandı dün akşam. Esasında bir büyük takım için en kritik detaylardan biri bu: Büyük takım kaybetmeye alışmamalı. Kaybedince acı çekmeli, yenilgiye isyan etmeli. Beşiktaş’ta bir süredir, Fernando Santos’la, Rıza Çalımbay’la, Serdar Topraktepe ile, Giovanni van Bronckhorst’la mağlubiyet sıradanlaşmıştı. Ole Gunnar Solskjaer’le tekrar büyük takım davranışı var sahada.

Dün Kayserispor önünde özellikle ikinci devrede oyun standardı olarak Eyüpspor ya da Trabzonspor maçının altında kaldılar ama yine de bazı önemli gelişimlerin altını çizmemiz gerek Beşiktaş’ta.

1) Ben ilk canlı izlediğim günden itibaren Al Musrati’ye verilen paranın pek de makul olmadığını dile getirmiştim. Solskjaer onun formasını o tip sert, dayanıklı, savaşçı ama yeteneği kısıtlı bir oyuncuya değil, derin oyun kurucu rolünde yetenekli Oxlade-Chamberlain’a verdi. Dün 60 dakika Oxlade, yarım saat de Amir Hadziahmetovic oynadı ön libero rolünde. İkisi de gerek oyun kurulumunda kaliteleri, gerekse karşılamada iştahlarıyla iyiydiler. Solskjaer, Oxlade-Chamberlain’i kazandığı için gururludur bence.

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2) Beşiktaş’ta uzun top yasaklandı adeta. Mert Günok maç başına 30 uzun top vuruyordu Solskjaer öncesi. Şu anda neredeyse tamamen bıraktı bu huyu.

3) Beşiktaş’ta kenardan penaltı noktası üzerine anlamsız yüksek orta alışkanlığı da yok oldu artık. Kanat hücumu var ama çizgiye inen (havadan bölgeye değil) yerden adama atıyor topu. Solskjaer bir doktor edasıyla yaklaştı yeni takımına. Önce doğru teşhisi koydu, şimdi tedavi sürecinde.





SEMİH'TE KENDİ GENÇLİĞİNİ GÖRÜYOR

Solskjaer de Semih Kılıçsoy gibi kısa sayılabilecek bir santrfordu. O da Semih gibi hücumun neredeyse her bölgesinde oynadı. O da pahalı yıldız santrforların arkasında yedek bekledi yıllarca. Ama moralini hep yüksek tuttu, kendini hep geliştirdi ve Manchester United efsanesi olarak bıraktı futbolu.

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Semih’e sürekli uzun süreler vermesini, hatta kredisi tanımasını biraz empati duygusuna bağlıyorum. Semih’i Solskjaer yapmak istiyor sanki.





Güntekin Onay’ın yazısı



Yedek kulübesinde kalite sorunu var!

Son 20 dakikadaki teslimiyetin temel nedeni girenlerin, çıkanların seviyesinde olmaması.

Beşiktaş iyi başladığı maçta ilk yarının mutlak hakimi olmasına rağmen rakip kale önünde etkili değildi ve az pozisyon üretti. Rakip ceza sahasına kadar topu çok etkili dolaştıran siyah-beyazlılar, ısrarla topu yerden oynayıp savunma arasına sızmaya çalıştı.

Joao Mario, Rafa Silva ve Arthur Masuaku; Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte performanslarını zirveye taşıdılar. Norveçli teknik adam yakından tanıdığı Alex Oxlade-Chamberlain’in kalitesinin biliyor ve onu kazanmak için ısrarla süre vermeye devam ediyor. Dün de İngiliz futbolcu süre aldığı bölümde paslarıyla oyunu çok iyi yönetti. Savunmada Emirhan Topçu-Felix Udokai ikilisinin uyumu devam ediyor.

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MERT YİNE TAKIMI AYAKTA TUTTU

Her zamanki gibi kaleci Mert Günok kritik anlarda takımını ayakta tutuyor ama Beşiktaş ile ilgili son 20 dakikadaki sorunun temeli topun hiç ön alanda kalmaması. Semih Kılıçsoy’un doğru pas açılarına gelip top alıp, pas oyununda aktif olması lazım. Arkadaşlarıyla saha içi iletişimi yok. Rakip kaleden uzak olduğu zaman topu ayağından çok daha çabuk çıkartmalı.

ARROYO U19 TAKIMINDA PİŞMELİ

Ayrıca 18 yaşındaki Keni Arroyo için de şu net bir şekilde görülüyor ki; henüz bu seviye için çok eksikleri var. Zaman zaman dar alanda etkili olabilir ama fiziksel olarak U19 takımında oynayıp pişmeli.

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Ole Gunnar Solskjaer oyuncu değişikliklerini çok erken yapıyor ve son 20 dakikadaki teslimiyetin nedeni girenlerin çıkanların kalitesinde olmaması ve saha içinde dengenin bozulması. Milot Rashica-Keny Arroyo değişikliği 58’de olmaz 75-80’de olur. Neticede Beşiktaş, Solskjaer ile çok da iyi oynamadığı bir maçı gol yemeden kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.



