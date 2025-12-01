Beşiktaş'a, Karagümrük maçı sonrası kritik öneri ve yorum: Sizi cezalandırabilirler!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada penaltıda kaleci Ivo Grbic'i geçemedi.

Bu sonuçla birlikte son 5 maçındaki 2. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise iki maç aranın ardından mağlup olarak 8 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

YAZARLAR BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ın Karagümrük galibiyeti sonrası Hürriyet Spor yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, siyah beyazlıları yorumladı.

UĞUR MELEKE: ORKUN'DAN BİR KORNER RESİTALİ

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın’la son iki ayda yaşadığı iki temel problem vardı: Birincisi, maç içindeki aşırı vites değişimleri. Örneğin önceki hafta Samsunspor karşısında yarım saat gayet iyi oynayıp skoru 1-0’a getiren takım, golden sonra adeta kontak kapadı. Kendi ceza alanına hapsoldu. Savunmadan gelişigüzel uzaklaştırmalar dışında hiçbir şey yapmadı. Sonunda da Cengiz’i hataya zorlayan Samsun presi beraberlik golünü getirdi zaten.

Beşiktaş benzer baskıları skor avantajı yakaladığı birçok maçta yemişti: Kocaeli, Galatasaray, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi... Tabii ki bir takımın üstün duruma geçtikten sonra zaman zaman koruma psikolojisine girmesi anlaşılabilir. Doğal da olabilir. Ama Beşiktaş vitesi 5’ten 1’e alıyor bir anda. Hatta boşa alıyor. Durduruyor oynamayı sanki. Kontağı kapatıp gol yemeyi bekliyor adeta!

O yüzden dün Karagümrük karşısında 1-0’dan sonra nasıl davranacaklarını merak ediyorduk hepimiz. Bu kez kontağı kapamadı siyah beyazlılar. İkinci yarıda bir penaltı buldu, kaçırdı, yine devam etti ve iki farkı yakaladı bu kez. Grbic’in tam 10 kurtarışı olmasa farka da gidebilirdi.

EURO’88’i HATIRLADIM

Beşiktaş'ın son dönemdeki ikinci temel sorunu da korner ya da frikiklerle de tempo artıramaması idi. Dün Karagümrük önünde bunu başardılar. İki maçlık cezadan dönen Orkun dün müthiş kullandı kornerleri. Benim hayatımda bilinçli izlediğim ilk Avrupa Şampiyonası, Almanya’da düzenlenen Euro’88’di. O turnuvada final oynayan Sovyetler Birliği de böyle atardı kornerleri. Tümünü kaleye şut gibi kullanırlardı ve büyük kaos yaratırlardı. Dün de Orkun’un her korneri tehlikeliydi: 5’te Cengiz, 8’de Jota bu kornerlerle pozisyona girdiler. 35’te Orkun direkt kaleye iyi bir korner kullandı. 40’taki köşe atışının devamında Jota golü geldi. 54’te yine bir kornerin devamında penaltı kazandı siyah beyazlılar. Beşiktaş sanki hafta içinde köşe atışlarına daha fazla kafa yormuş gibi hissettim ben.

GÜNTEKİN ONAY: FARKI KALECİ GRBIC ÖNLEDİ

Beşiktaş dün ilk kez rahat bir 90 dakika oynadı. Maçın çok daha farklı bir skorla bitmesini Fatih Karagümrük kalecisi İvo Grbic’in kurtarışları önledi.

Siyah beyazlılar dün, önceki maçlardaki 4-2-3-1 görünümü yerine net bir 4-1-4-1 formasyonuyla sahadaydı. Beşiktaş’ın bu diziliş ile daha ofansif bir görüntü ortaya koyduğunun da altını çizmek gerekiyor. Savunmanın önünde Ndidi defansif görevleri üstlenirken, Orkun oyun kurucu olarak takımını organize etmekle yükümlüydü.

JOTA ÇOK ETKİLİYDİ

Dün ilk kez 11’de başlayan Jota maçın her anında etkiliydi. Bireysel becerisiyle bir gol attı, çok şık bir şutu direkten döndü, arkadaşlarına gollük pozisyonlar hazırladı. Jota’nın dünkü performansı kuşkusuz Sergen Yalçın’ı ve Beşiktaşlıları memnun etmiştir. Neden bu oyuncu düne kadar az süre aldı? Dünkü Jota’yı izledikten sonra bu soru doğal olarak akla geliyor.

Penaltı kaçırmasına rağmen Cengiz baştan sona son derece etkili ve istekliydi. Topu ayağına her aldığında rakip için tehdit oluşturdu. Sorumluluk aldı, pozisyonlar hazırladı asist yaptı. Cengiz ve Jota dışında oynadığı 70 dakika süresince Cerny de etkili bir futbol ortaya koydu.

TAKIM BOYU KISALTILMALI

Beşiktaş'ın dün zaman zaman topu kaybettikten sonra baskıda geciktiğini ve ikinci topları almakta zorlandığını gördük. Takım boyunu kısaltıp, daha fazla alan daraltan bir Beşiktaş olmalı. Çünkü her rakip Fatih Karagümrük değil ve zaman verirseniz geçiş hücumlarıyla sizi cezalandırabilirler. Beşiktaş’ın dünkü maçta bir başka sorunu da santrforlarını az topla buluşturup oyunun içine alamamasıydı. Sergen Yalçın’ın takımının artık bir galibiyet serisine ihtiyacı var. Gaziantep maçının ardından Trabzon deplasmanı siyah beyazlıların rotasını belirleyecek maç olabilir.

