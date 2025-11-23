×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'a kanat önerisi! Resmi temaslar başlıyor

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşa kanat önerisi Resmi temaslar başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 10:46

Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah - Beyazlılara Palmeiras forması giyen Ramon Sosa kulübe önerildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi temasların yakın zaman içinde başlaması bekleniyor.

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’da gündeme flaş bir isim geldi.

Siyah-Beyazlı ekibe, menajerler aracılığıyla Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen Ramon Sosa’nın önerildiği öğrenildi. 26 yaşındaki Paraguaylı futbolcu, iki kanatta da görev yapabiliyor.

RESMİ TEMASLARIN YAKIN ZAMANDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Palmeiras, Sosa’yı sezon başında Nottingham Forest’tan 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bu sezon Palmeiras ile 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Paragualı kanat oyuncusu için resmi temasların yakın zaman içinde başlaması bekleniyor.

