Beşiktaş'a kanat önerisi! Resmi temaslar başlıyor

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’da gündeme flaş bir isim geldi.

Siyah-Beyazlı ekibe, menajerler aracılığıyla Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen Ramon Sosa’nın önerildiği öğrenildi. 26 yaşındaki Paraguaylı futbolcu, iki kanatta da görev yapabiliyor.

RESMİ TEMASLARIN YAKIN ZAMANDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Palmeiras, Sosa’yı sezon başında Nottingham Forest’tan 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bu sezon Palmeiras ile 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Paragualı kanat oyuncusu için resmi temasların yakın zaman içinde başlaması bekleniyor.

