Beşiktaş'a Josef De Souza'dan iyi haber! Ghezzal ise...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

JOSEF DÖNDÜ, GHEZZAL ŞÜPHELİ, LJAJIC VE GÖKHAN TÖRE YOK

Pazar günü oynanacak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza’dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş’ın son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Ghezzal’ın tedavisi sürüyor. Kayseri kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.

Sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak.

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