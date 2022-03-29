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Beşiktaş'a Josef de Souza ve Miralem Pjanic'ten müjdeli haber!

#Beşiktaş#Josef De Souza#Miralem Pjanic
Beşiktaşa Josef de Souza ve Miralem Pjanicten müjdeli haber
İsmail ER

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi orta sahanın iki önemli ismi takımla çalıştı. Siyah beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Miralem Pjanic ve Josef de Souza görev verilmesi durumunda bordo mavililerle deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

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Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde Trabzonspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıca imza atmak isteyen Beşiktaş’ta orta sahanın iki önemli ismi Miralem Pjanic ve Josef de Souza’dan sevindirici haber geldi.

SON 6 MAÇI KAÇIRDI

Altay maçı öncesinde idmanda sakatlanan Pjanic’in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken yıldız futbolcu ligdeki 5, kupada 1 olmak üzere 6 maçı kaçırmıştı. Bosnalı futbolcunun yaklaşık 1.5 aydır devam eden tedavisi tamamlandı ve Pjanic takımla çalışmalara başladı.

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SAMBACI DA iDMANDAKi YERiNi ALDI

90 dakika görev aldığı Hatayspor maçının ardından tedavi gören Josef de Souza da arkadaşlarıyla birlikte çalışmadaki yerini aldı. Her iki futbolcunun da görev verilmesi durumunda 3 Nisan’da deplasmanda oynanacak olan zorlu karşılaşmada görev alabilecekleri öğrenildi. Welinton ve Mehmet Topal’ın da takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mert Günok dışında eksik bulunmuyor.

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#Beşiktaş#Josef De Souza#Miralem Pjanic

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