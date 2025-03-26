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Beşiktaş'a iyi haberler üst üste! 4 oyuncu Galatasaray derbisinde sahada

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#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva
Beşiktaşa iyi haberler üst üste 4 oyuncu Galatasaray derbisinde sahada
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Beşiktaş'a Rafa Silva, Chamberlain, Mert Günok ve Svensson'dan iyi haber geldi.

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Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta sakat oyunculardan gelen haber teknik ekibi sevindirdi. Siyah beyazlıların İstanbulspor ile oynadığı özel maçta sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Rafa Silva’nın durumunun ciddi olmadığı ve derbide görev yapabileceği öğrenildi.

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Aynı maçta sorun yaşayan Alex Oxlade Chamberlain’in de oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edilirken ağrıları gerekçesiyle Macaristan maçlarına çıkamayan Mert Günok’un da derbide kaledeki yerini alması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Svensson da Galatasaray karşısında formasına kavuşacak.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva

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