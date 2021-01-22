Beşiktaş'a Hulk transferinde Trabzonspor ve Porto rakip oldu

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız, Hulk transferinde biri Süper Lig'den iki rakip çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre Trabzonspor da Brezilyalı golcüye talip oldu. Yıldız isim için aynı zamanda eski kulübü Porto’nun da devreye girdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız, Hulk transferinde biri Süper Lig'den iki rakip çıktı.



34 yaşındaki yıldız ocak ayında Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünü almıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Trabzonspor da Brezilyalı golcüye talip oldu. Yıldız isim için aynı zamanda eski kulübü Porto'nun da devreye girdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçın ardından konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Emre Kocadağ, "Hulk önemli futbolcu bu tartışmaya kapalı. Kendisiyle temaslarımız oldu. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hulk, 4.5 sezon formasını giydiği Çin ekibi Shanghai SIPG'de 145 maçta 76 gol atıp 54 asist yaptı. (Sabah)

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