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Beşiktaş'a Hatayspor öncesi Josef de Souza'dan kötü haber!

#Beşiktaş#Josef#Hatayspor
Beşiktaşa Hatayspor öncesi Josef de Souzadan kötü haber
İsmail ER

Neredeyse tüm futbolcuları sakatlanan siyah beyazlılarda bu sezon oynanan 13 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim olan Josef de Souza, lig ikincisi Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Yine sakatlığı bulunan Pjanic’in durumu ise bugün netleşecek.

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Bu sezon sakatlıklardan yana en dertli takım olan Beşiktaş’ta bu sorunu yaşamayan nadir isimlerden biri olan Josef de Souza’ya nazar değdi.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Brezilyalı ön libero, yarın lig ikincisi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Josef’in 3 Kasım’da Sporting Lizbon ile deplasmanda yapılacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

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Josef de Souza, Beşiktaş’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı toplam 13 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek futbolcu idi. Galatasaray derbisi sonrası ağrılardan şikayetçi olan Miralem Pjanic’in de Hatay’da görev alması tehlikeye girdi.

Boşnak yıldızın bu zorlu deplasmanda oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontroller sonucunda belli olacak. Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Hatay’a gidecek.

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#Beşiktaş#Josef#Hatayspor

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