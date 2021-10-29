Beşiktaş'a Hatayspor öncesi Josef de Souza'dan kötü haber!

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Bu sezon sakatlıklardan yana en dertli takım olan Beşiktaş’ta bu sorunu yaşamayan nadir isimlerden biri olan Josef de Souza’ya nazar değdi.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Brezilyalı ön libero, yarın lig ikincisi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Josef’in 3 Kasım’da Sporting Lizbon ile deplasmanda yapılacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Josef de Souza, Beşiktaş’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı toplam 13 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek futbolcu idi. Galatasaray derbisi sonrası ağrılardan şikayetçi olan Miralem Pjanic’in de Hatay’da görev alması tehlikeye girdi.

Boşnak yıldızın bu zorlu deplasmanda oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontroller sonucunda belli olacak. Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Hatay’a gidecek.