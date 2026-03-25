Beşiktaş'a Göztepe'den bir transfer daha! Sergen Yalçın ısrarcı

Beşiktaş, ara transfer döneminde Göztepe forması giyen Beninli on numara Junior Olaitan’ı 5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde bir kez daha İzmir ekibinin kapısını çalacak.

BU KEZ HEDEF DENNIS!

Beşiktaş, Sarı-kırmızılılardan Anthony Dennis’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Göz Göz, genç futbolcuyu Ocak 2023’te Nijerya’dan HB Abuja’dan transfer etmişti. Burada gösterdiği gelişim ile birçok kulübün dikkatini çeken Dennis’i isteyen tek takım ise Beşiktaş değil. Gelen haberlere göre İspanya’nın köklü kulüplerinden Villarreal ve Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz, 21 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ediyor.

10 MİLYON EURO

Göztepe’nin ise bu transferden beklentisinin 10 milyon euro dolaylarında olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı futbolcunun dinamik ve çok yönlü yapısı nedeniyle kadrosuna katmak istiyor.

TEKNİK EKİP ÇOK İSTİYOR

Sergen Yalçın önderliğindeki teknik ekibin de Anthony Dennis’i çok istediği öğrenildi.

İzmir ekibi, sezon sonunda Dennis’e talip olan tüm takımları dinleyecek. Bu doğrultuda 21 yaşındaki oyuncu için yaz döneminde kıran kırana bir pazarlık olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Anthony Dennis bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 3 gol kaydetti. 21 yaşındaki genç ön libero sahada bulunduğu 1947 dakikada 6 da sarı kart gördü.