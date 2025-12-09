Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 7. dakikada Bayo'nun golüyle geriye düşen Siyah-beyazlılar, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip 66. dakikada Bayo'nun attığı golle bir kez daha öne geçerken, Beşiktaş Tammy Abraham'ın 70. dakikada kaydettiği golle maçta yeniden beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından 25 puana yükselen Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü ve haftayı 5. sırada tamamladı. Puanını 23 puan yapan Gaziantep FK ise 7. sırada yer aldı.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETE HASRET KALDI

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyeti unuttu.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 7. maçında Gaziantep FK'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip Eyüpspor, Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak son 4 iç saha maçında galip gelemedi.

İÇERİDE KALESİNİ SAVUNAMIYOR

Beşiktaş, sahasındaki tüm maçlarda gol yedi.

Tüpraş Stadı'ndaki tüm lig müsabakalarında rakiplerinin golüne engel olamayan Beşiktaş, 7 maçta kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde sadece 3 maçta gol yemedi.

İSTİFA SESLERİ

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından protestolara başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Serdal Adalı yönetimini ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı.

GÜNTEKİN ONAY VE UĞUR MELEKE'DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısında bıraktığı 2 puanı ve sergilediği futbolu Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: BİREYSEL HATALARIN FATURASI YİNE BÜYÜK!

Beşiktaş'ın her maçı Rus ruleti gibi. Takım her an gol atabilir, pozisyona girebilir ancak ortada hiçbir şey yokken de gol yiyip rakibine pozisyon verebilir! Bu durumun nedeni siyah beyazlıların güvenilir olmayan bazı oyunculara sahip olması. Dün Gökhan Sazdağı ve Emirhan bireysel hatalar ile gole sebebiyet verdiler. Büyük bir takım bu kadar çok bireysel hata ile gol yer mi? Yemez...

Sergen Yalçın bireysel hatalardan sürekli şikayet ediyor ama gerçek şu ki: Çok güvendiği Emirhan, Fenerbahçe maçında da bireysel hata ile gol yedirdi. Dün de... Yalçın’ın çok güvenip eldivenleri verdiği kaleci Ersin de hiç güven vermiyor, ekstra kurtarış yapmıyor.

HERKES İYİ NİYETLE SAVAŞIYOR AMA...

Beşiktaş’ta herkes canla başla iyi niyetle savaşıyor, kazanmak için her şeyi ortaya koyuyor ancak bu kadar çok pozisyona girip de tuhaf goller yiyip kazanamıyor olmak da ilginç. Dün kaleci Zafer yediği ilk golde hatalı da olsa harika bir oyun ortaya koydu. Samimiyetle vurguluyorum; rakipler belki Beşiktaş’tan çok daha düşük tempoyla ve az pozisyona girerek oynuyor ama hiçbiri rakibe bu kadar gol ve pozisyon hediye etmiyor.

HATA YAPARSAN BEDELİNİ ÖDERSİN

Futbol böyle bir oyun. Hata yaparsanız ve fırsatları kullanamazsanız bedelini ödüyorsunuz. Öyle bir maç oldu ki Beşiktaş kazanamadığı için üzgün ama Gaziantep de galibiyeti alamadığı için buruk ayrıldı.

Beşiktaşlı futbolcuların iyi niyetinden ve mücadelesinden kimsenin şüphesi yok. Orkun ve Cerny maçı çok istedi, Ndidi çok savaştı, Toure ve Abraham çok kaçırdı ancak büyük takım oyuncularının yapmayacağı hatalar Beşiktaş’ı yine vurdu.

MELER SORUN NE İSE ARTIK AÇIKLAMALI

Ayrıca Beşiktaş takımında telaşlı oyun ile hızlı oyun arasında bir nüans var. Siyah beyazlılar telaşlı ve bir an önce sonuca gitme telaşı ile oynuyorlar. Bu da çok fazla hata ve dağınıklık getiriyor.

İlk yarıda Beşiktaş’ın penaltı beklediği bir pozisyon var; Jota sakatlandı ve maça devam edemedi. Dün VAR hakemi olan Halil Umut Meler artık Beşiktaş takımı ile ne sorunu olduğunu kamuoyuna açıklamalı. Bir hakem bir kulüp ile sürekli bu kadar ters düşen kararlara imza atıyorsa bu durum bir izaha muhtaçtır.

UĞUR MELEKE: TAM BİR RAFA SILVA MAÇIYDI!

Süper Lig’de üst sınıfla orta sınıfı karşı karşıya getiren enteresan bir haftaydı bu. Pahalı kadroları ve büyük yatırımlarıyla dört büyükler, ligin baş altı grubu diye tabir edebileceğimiz Samsun, Göztepe, Gaziantep ve Başakşehir’le oynadılar.

Nasıl bir ülkenin refah seviyesini zenginlerin malvarlıkları değil sıradan vatandaşın alım gücü belirliyorsa; bir ligin kalitesini de büyükler değil, orta sınıf tayin eder. Orta sınıf güçlüyse, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, çocuklarına bakabiliyor, yılda bir-iki kere tatile gidebiliyorsa müreffehtir o ülke. Yoksa bir ülkenin beş yüz tane milyarderi olması değildir mesele. Bizim Süper Lig’de de durum biraz oraya doğru evriliyor sanki: Orta sınıf gün geçtikçe zayıflıyor. Üst grupla diğerleri arasında gelir ve kalite makası açılıyor. Orta sınıfa “işçisin sen işçi kal” diyen bir lig oluyoruz yavaş yavaş. Ortada bir “gelir piramidi” yok. Bir “gelir kum saati” söz konusu. Büyükler var. Orta sınıf yok. Diğerleri var sonra...

TEBRİKLER BURAK YILMAZ’A

Samsun-Galatasaray’î yenebilse zirvenin ritmini değiştirecekti. Göztepe Trabzon’u yense yarışın içine girecekti. Gaziantep Beşiktaş’ı yense, sıralamada rakibinin üstüne çıkabilecekti. Başakşehir de Fenerbahçe’yi öyle formsuz yakalamışken pekalâ arayabilirdi galibiyet

Hiçbiri olmadı... Orta sınıftan bu hafta yukarıya kimse göz kırpamadı.

Dün Dolmabahçe’de oynanan Beşiktaş-Gaziantep maçı bir tür Rus ruleti gibiydi aslında. Orta sahalar çok kolay geçildi, iki takım da organizasyondan çok uzak, dağınık görüntüler verdiler. Beşiktaş elbette daha fazla aradı, daha çok pozisyon buldu ama kaleci Zafer’e takıldı çoğunlukla. Orta sahaların çok kolay geçildiği, geçiş üstüne geçiş yakalanan bir gündü dün. Sahada olsa, tam bir Rafa Silva maçıydı bu bence.

Göreve geldiği günden itibaren takımını dönüştüren, Maxim’den maksimum verim alan, izlemesi büyük keyif veren Camara’yı, Bayo’yu her geçen gün geliştiren Burak Yılmaz’ı da tebrik etmek lazım çalışmalarından dolayı.