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Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den kötü haber!

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Konyaspor
Beşiktaşa Felix Uduokhaiden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 19:05

Beşiktaş, dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai'den kötü haber geldi. 

Siyah beyazlı kulüp, Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini açıkladı.

TRT Spor'un haberine göre; Alman stoperin sahalardan en az 2 ay uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Konyaspor

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