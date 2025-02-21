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Beşiktaş'a Eyüpspor maçı öncesinde Emirhan Topçu'dan kötü haber

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#Beşiktaş#Emirhan Topçu#Süper Lig
Beşiktaşa Eyüpspor maçı öncesinde Emirhan Topçudan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 14:11

Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Emirhan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Tayyip Talha ve Uduokhai oynayacak.

EMİRHAN TOPÇU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Rizespor'dan 3,4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla bugüne dek 28 maça çıktı ve 1 gol - 1 asist üretti.

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#Beşiktaş#Emirhan Topçu#Süper Lig

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