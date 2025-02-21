Beşiktaş'a Eyüpspor maçı öncesinde Emirhan Topçu'dan kötü haber

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak.
Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Emirhan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Tayyip Talha ve Uduokhai oynayacak.
EMİRHAN TOPÇU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Rizespor'dan 3,4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla bugüne dek 28 maça çıktı ve 1 gol - 1 asist üretti.