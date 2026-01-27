Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçen Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıda oyuna daha çok ağırlığını koyan Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada (penaltıdan) Emre Akbaba'nın attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaş ise 76. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 33'e yükseltse de haftayı lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.

ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği Orkun Kökçü siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ta 15'i lig maçı olmak üzere toplam 22 müsabakada görev yapan tecrübeli oyuncu, siftahı Eyüpspor deplasmanında yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz'ın hatalı pasında kaptığı topu ceza sahası dışından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren Orkun Kökçü gol sevincini taraftarlarının önüne giderek kutladı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı oyuncu daha sonra da yedek kulübesine gelerek Sergen Yalçın'la kucaklaştı.

BAYRAĞA SALDIRIYA PROTESTO DEVAM ETTİ

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme maçtan önce gösterilen tepki ikinci yarıda da devam etti.

Karşılaşmanın 47. dakikasında iki takım taraftarları da Türk bayraklarını havaya kaldırırıp İstiklal Marşı okuyarak protestosunu sürdürürken "Bayrağa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı.

SERDAL ADALI'YA PROTESTO: "TRANSFER YAPMAYIN, BIRAKIN GİDİN!"

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş'ta taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Maçın bazı bölümlerinde siyah-beyazlı yönetime yönelik olarak "Transfer nerede" diye tezahürat yapan Beşiktaşlılar, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor, söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdı.

Eyüpspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından protestonun dozunu yükselterek yönetimi istifaya çağıran Beşiktaşlı taraftarlar "Adalı istifa", "Transfer yapmayın bırakın gidin" şeklinde tempo tuttu.

GÜNTEKİN ONAY VE MEHMET AYAN'DAN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın maçı 9 kişi tamamlayan Konyaspor karşısında aldığı şok mağlubiyeti Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: HEM YETERSİZ HEM DE İSTEKSİZ!

Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve derinliği erozyona uğramış olabilir ancak şunu kabul etmek gerekir ki, Eyüpspor da Süper Ligin en sorunlu takımı konumunda. Birçok önemli oyuncusu takımdan ayrıldı ve zaten mütevazı olan kadro daha da zayıfladı. Beşiktaş, bu Eyüpspor karşısında kaleci Jankat’ın hatası sonrası Orkun’un akılcı ve klas golüyle 1-0 öne geçse de oyun olarak beklentilerin çok altında kaldı. Atak devamlılığı sağlayamadığı gibi orta saha çok geçirgendi.

ORTA SAHA ÇOK GEÇİRGENDİ

Eyüpspor gibi bir takım Beşiktaş ceza sahasına kadar çok rahat geldi. Bu durumun nedeni ise Eyüpspor’un orta sahasının daha kalabalık olması ve 2’nci topları sürekli ev sahibinin almasıydı. Geçen hafta Kayseri, dün akşam Eyüpspor karşısında bu kadar geçirgen bir orta saha ile oynayıp düşme hattındaki rakiplere bu kadar geçiş vermek Beşiktaş açısından üzerinde konuşulması gereken bir olumsuzluk.

Haberin Devamı

İkinci yarıda da değişen bir şey yoktu. Eyüpspor’un direkten dönen topu da Beşiktaşlı oyuncuları silkelemeye yetmedi. Arka arkaya gelen 2 gol ile öne geçen Eyüpspor karşısında Sergen Yalçın, sahada yürüyen ve sürekli top kaybeden Jota, Cerny ve Rashica’yı oyundan çıkarttı. Cengiz Ünder ve Salih Uçan Beşiktaş’a pas kalitesi ve hücum zenginliği katarken Genç Mustafa ne top tutabildi ne pas yapabildi ne de ikili mücadele kazandı. El Bilal Toure son bölümde santrfor olarak kalmış olsa Beşiktaş, gole daha yakın olurdu.

DERS ÇIKARILMASI ŞART

Dünkü maç Beşiktaş teknik heyetinin ve yönetiminin kesinlikle ders çıkarması gereken bir akşamdı. Kadro ile ilgili radikal hamleler şart. Taylan ve Mustafa çok genç oyuncular olabilir ancak şu anda asla Beşiktaş seviyesinde hatta Süper Lig düzeyinde bile değiller. Kaleci Ersin kesinlikle güven vermiyor. Gökhan Sazdağı, Svensson’u bile aratıyor. Beşiktaş’ta kaliteli oyuncular gidiyor vasat ve yetersiz isimler kalmaya devam ediyor. Sadece oyuncu grubu değil teknik ekip de eleştirilmeli bu kadar çok öne geçip de skoru koruyamayan ve öne geçtikten sonra 16 puan kaybeden Beşiktaş rakiplerin bu kadar topla oynamasına nasıl izin veriyor? Bu takım ne çalışıyor? Gerçekten cevap bekleyen o kadar çok soru var ki...

Haberin Devamı

MEHMET AYAN: ADALI İLE SOSYAL KONTRAT SONA DOĞRU!

Eyüp maçı kağıt üzerindekinden çok zordu. Ligdeki yeri ve puanı açısından “çantada keklik kabilinden” çok öte olmalıydı. Kaldı ki Beşiktaş’ın kısıtlı kadrosuyla maçı erkenden koparması gerekmekteydi. Buna fırsat da doğuverdi. Orkun’un, Jankat’ın hatasından kaynaklı golü maçı Beşiktaş’a vermeliydi. Kalan bölümde rahat bir oyun, skor gelmeliydi. Öyle mi oldu; tartışılır. Eyüpspor’un oyundaki varlığı dakikalar geçtikçe arttı. Bilhhassa ofsayttan sayılmayan gol ve çevresindeki dakikalar Eyüpspor’un puana ortak olabileceği dönemdi. Beşiktaş’ın oyunu ele aldığını, maça hükmettiğini söylemek ilk 45 dakika boyunca güçtü. Orkun-Kartal merkezi, savunmada Djalo-Emirhan ikilisi aksayan oyunun ayakta kalan yönleriydi.

EMRE AKBABA YILDIZLAŞTI

İkinci yarının yıldızı Emre Akbaba oldu. Beşiktaş’ın bir türlü ele alamadığı oyunu tek başına değiştirdi. Eyüp’ün oyunun 70’lere kadar mimarıydı. Orkun-Kartal merkezini dağıttı, takımını organize etti. Sergen hocanın üç merkezini (Jota-Cerny-Milot) değiştirmesi bile üstünlüğü almasına yetmedi. 2-1 sonrasında panik yaşanmaması, Eyüp’ün geri çekilmesiyle birleşince beraberlik golü geldi. Kalan bölümdeki baskı etkisiz, pozisyonlar sonuçsuzdu. Toure’nin verimsizliği, Mustafa’nın yetersizliği kalan bölümün hücumdaki fotoğrafını çekti. Eyüp’ün iki sayılmayan golü adeta Beşiktaş’a 1 puan armağan etti.

BU TEPKİSİZLİK NEDEN?

Maçın sonucundan bağımsız iki nokta değerli. Tribün ile Serdal Adalı arasında transfer konusunda sosyal kontrat çok zayıfladı. Stattaki taraftarın transfersizliğe isyanı kendi içinde haklı. G.Saray ve F.Bahçe ile kendilerini kıyaslamalarına ne diyebiliriz ki! Bu noktada cumartesi akşamki Konyaspor sınavı çok kritik. İkinci konuysa Beşiktaşlı oyuncuların tepkisizliği... Kritik pozisyonlarda hiçbir oyuncunun el kaldırmaması sizin de dikkatinizi çekmedi mi ?