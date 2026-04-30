Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transferde Sergen Yalçın bekleniyor

Kara Kartal’da transfer çalışmaları kapsamında liste genişlemeye devam ediyor.

Son gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’in forması giyen deneyimli orta saha Granit Xhaka ile temas kurduğu öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN TEMKİNLİ

33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a gelmeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaş faktörü nedeniyle bu transfere temkinli yaklaştığı ifade edildi.

Yönetimin Xhaka konusunda henüz nihai kararını vermediği aktarıldı. İsviçreli oyuncu bu sezon 32 maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar’ın alternatif listesinde daha genç bir profil de yer aldı.