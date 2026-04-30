×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transferde Sergen Yalçın bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 09:50

Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa'nın önemli orta sahalarından birini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, siyah beyazlılara olumlu yaklaştı.

Haberin Devamı

Kara Kartal’da transfer çalışmaları kapsamında liste genişlemeye devam ediyor.

Son gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’in forması giyen deneyimli orta saha Granit Xhaka ile temas kurduğu öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN TEMKİNLİ

33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a gelmeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaş faktörü nedeniyle bu transfere temkinli yaklaştığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Yönetimin Xhaka konusunda henüz nihai kararını vermediği aktarıldı. İsviçreli oyuncu bu sezon 32 maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Gözden KaçmasınAlanyaspor ve Karagümrükten Premier Lig devine Yönetim toplandıAlanyaspor ve Karagümrük'ten Premier Lig devine! Yönetim toplandıHaberi görüntüle

Öte yandan Siyah-Beyazlılar’ın alternatif listesinde daha genç bir profil de yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
